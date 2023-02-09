В январе инфляция в Украине составила 0,8% в сравнении с декабрем.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным Госстата, продукты подорожали на 1,4%. Больше всего - овощи (на 6,4%) и фрукты (на 4,4%), при этом сахар подешевел на 0,2%.

Из остальных товаров и услуг в январе больше всего подорожали амбулаторные услуги медицины - на 2,5%, больше всего подешевела одежда - на 5,9%.

В годовом исчислении (январь к январю) инфляция составила 26%, при этом продукты за тот же период подорожали на 33% (в т. ч. яйца - на 73,3%, фрукты - на 77%), а топливо - на 61,8%.

Ранее мы писали, что стоимость борща в Украине выросла на 21,2% за 11 месяцев войны. По состоянию на 13 января 2023 года порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 99,2 грн, тогда как 24 февраля 2022 года она стоила 81,84 грн.

Кроме того, на фоне войны в Украине существенно подорожали не только продукты питания, но также алкоголь и сигареты.

Согласно статистика, за 2022 год больше всего подорожало пиво - на 48,6%, до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра.

Также "Страна" разбиралась, почему с начала года еда в Украине снова начала дорожать и что будет с ценами дальше.