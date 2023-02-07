Курс гривны уже не вернется к довоенному - Гетманцев
Возвращения курса гривни к довоенному уровню не будет.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью "Украинским новостям".
"Я не вижу оснований для существенного проседания курса, но и не вижу оснований для того, чтобы курс вернулся к довоенному периоду. Такого не будет", - сказал он.
По его словам, по итогам прошлого года реальная инфляция в Украине составила 26%, и этот показатель уже не отыгрывается.
Война будет и дальше оказывать давление на курс национальной валюты. Но если международная финансовая помощь продолжит поступать в таких же объемах, то, считает Гетманцев, предпосылок для нового снижения официального курса гривны не будет.
По данным НБУ, экономика Украины упадет на 32%, плавающий курс гривны пока не вернут. Вместе с тем, ожидается, что в 2023-2024 годах экономика будет восстанавливаться постепенно - темпами на уровне 4-5%.
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