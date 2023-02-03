В Украине намечается серьезное закручивание гаек по налогам.

В Раде появился законопроект №8401, предусматривающий внесения целого списка изменений в Налоговый кодекс. Речь идет фактически о полной отмене налоговых льгот, которые дали бизнесу в начале войны. В том числе по переходу на уплату налога в 2% от оборота и налоговым проверкам.

Сам законопроект не стал особым сюрпризом. Его разработку ранее анонсировал глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев. Ведь на отмену налоговых послаблений украинские власти подписались в меморандуме с МВФ.

"Цель законопроекта - выполнение Украиной обязательств в рамках меморандума об экономической и финансовой политике, в соответствие с которым Украина взяла на себя обязательства как можно быстрее возобновить довоенное состояние налоговой политики", - написал в своем Телеграме постоянный представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

То есть особые проблемы с принятием этого проекта вряд ли будут. Ожидается, что его нормы начнут действовать с июля этого года.

Что это значит для бизнеса?

"Для крупного бизнеса, импортеров, которые в свое время перешли на "упрощенку" под 2%, большой катастрофы не будет. Многие уже и так вернулись на прежнюю схему с уплатой НДС, а те, кто не вернулся, в состоянии платить. А вот мелкий бизнес может серьезно пострадать, ведь придется отчислять вдвое больше налогов", - говорит аналитик АЦ "Объединенная Украина" Алексей Кущ.

"А что, война разве уже закончилась, или мы можем рассчитывать на довоенные условия ведения бизнеса? Предприниматели и так едва выживают. Многие, поработав пару месяцев на генераторах, уже закрываются - не тянут расходов на топливо, а ценники на свой товар повысить не могут. Если еще по налогам придется платить больше, будет массовое закрытие мелкого бизнеса", - отметил глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Разбирались в ситуации с налогами.

Отмена льгот, возврат налоговых проверок и кассовых аппаратов

Законопроект № 8401 разработал и подал в парламент Кабмин.

В пояснительной записке необходимость вносить изменения в Налоговый кодекс поясняют все тем же меморандумом с МВФ. "Обязательства, в частности, предусматривают внесение изменений в законодательство в части ограничения с 1 июля 2023 года действия моратория на проведение налоговых проверок, особенностей применения упрощенной системы налогообложения в виде единого налога в размере 2%, норм о неприменении ответственности за нарушение требований закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг и т.д", - отмечается в пояснительной записке. В правительстве подсчитали, что только отмена схемы с налогом 2% позволит дополнительно привлечь в бюджет в этом году порядка 8 млрд гривен. В целом же ожидается большой рост поступлений как в местные, так и в государственный бюджет.

Какие именно изменения прописаны в проекте? Отметим ключевые пункты.

Отменяется возможность уплаты налога в 2% от оборота. Компании возвращаются на прежние схемы с уплатой налога на прибыль и НДС. В проекте прописано, что для физлиц-предпринимателей 1 и 2 групп сохраняется возможность до окончания военного положения платить единый налог в размере 2% от оборота. Но следующая приписка - "но не позже 1 июля 2023 года" - практически ставит крест на возможности сохранения льгот. Если, конечно, война не закончится до июля. "Бизнес ждет двукратное повышение единого налога - платили 2% от оборота, будет 5%. Сейчас, когда на счету буквально каждая копейка, эти расходы для многих могут стать критическими. Тем более что вырастут и другие налоги", - говорит Сергей Доротич. Отменяется возможность для ФОПов 1 и 2 групп не платить ЕСВ. Отменяется мораторий на проведение документальных проверок. Отметим, что налоговики уже активно готовятся к возобновлению проверок. Есть план на более чем 4 тысячи рейдов. Возвращаются ограничения по срокам подачи налоговой отчётности, административному опротестованию и т.д. Такой фактор, как, к примеру, перебои с электроэнергией, из-за которых предприниматель может не успеть подать отчет вовремя, в новой налоговой реальности, похоже, не учитывается. Отменяется мораторий на штрафы. В начале войны с бизнеса сняли штрафы за многие нарушение по налогам и ЕСВ, а также за неиспользование кассовых аппаратов. С июля все эти "бонусы" снимут. По кассовым аппаратам отдельно прописано возобновление запрета на работу офлайн - без выданных фискальных номеров (чеков). По штрафам - за нарушения, обнаруженные в ходе проверок с 1 июля 2023 года и в течение 30 дней после окончания военного положения, будут штрафы, но не будет пени. Но при этом сумму налогового обязательства не подлежит обжалованию.

"А что - война уже закончилась?"

Одним из самых серьезных изменений эксперты считают отмену "схемы 2%". Она работала с начала войны и ,по сути, позволила многим компаниям "стать ФОПами", перейти на упрощенку и платить всего 2% от оборота.

Постепенно эту схему начали блокировать, в частности, для импортеров, которым вернули НДС на поставляемую продукцию. Но на налоге в 2% и сейчас остается много компаний.

По данным "Опендатабот", на ставку 2% перешло более 160 тысяч физлиц-предпринимателей и около 40 тысяч компаний. Согласно опросам этого ресурса, 26% предпринимателей указало, что такая налоговая модель сильно помогла их бизнесу.

Поэтому сейчас немало противников отмены этой схемы.

"Несмотря на то что это одна из договоренностей с МВФ, в условиях войны бизнес нуждается в поддержке, в том числе за счет фискальных механизмов и минимального вмешательства в хозяйственную деятельность. Поэтому нужно искать другие компенсаторные механизмы, особенно для мелкого и среднего бизнеса", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

"Платили 2% от оборота, с июля придется снова платить 5%. Плюс - возвращается ЕСВ. То есть рост по налогам для бизнеса больше чем вдвое. А у нас что - война закончилась уже? Сегодня бизнесу и так тяжело - воздушные тревоги, перебои с электроэнергией, и все это на фоне снижения покупательской способности людей. Смотрю, как гаснет эйфория по поводу генераторов. Многие нашли деньги на покупку, поработали пару месяцев, а сейчас понимают, что не тянут: расходы на топливо, обслуживание резко снизили доходность бизнеса. Некоторых вообще в минус загнали. А "генераторная наценка" не везде возможна - люди просто не готовы платить больше. Поэтому и без повышения налогов растет число предпринимателей, которые или уже закрываются, или думают сделать это в ближайшее время. "Лишние" налоги только ускорят этот процесс. Я уже не говорю о том, что по традиции налоговые новации у нас почему-то планируются не с начала нового отчетного периода, а в аккурат в средине года", — возмущается Сергей Доротич. Он также удивляется, что не сделали послаблений по налогам даже для предпринимателей -переселенцев. "Они и так все потеряли, и их с налогами нужно оставить в покое на ближайшие пять лет. Но об этом почему-то не подумали", — добавил Доротич.

"Налоговые послабление и вводили странно, и отменяют так же. В начале войны позволили перейти на налог в 2% торговым сетям и импортерам, которые и так вряд ли бы закрылись. При этом такая схема не подходит для производственных предприятий, поэтому отечественные товары тут же стали проигрывать импорту. То, что сейчас 2%-й налог для компаний отменяют, по моему мнению, правильно. Они вполне в состоянии платить. Но вот для ФОПов отмена налоговых льгот может стать просто убийственной, так как налоги вырастут более чем в два раза. При этом ожидаемый рост налоговых поступлений на 8 млрд в год это не так и много - меньше процента расходной части бюджета. Какие важные расходные статьи мы сможем покрыть за счет увеличения налогового пресса - непонятно. А риск "убить ФОПа" есть.

Думаю, отмена "схемы 2%" была предложена МВФ нашим Минфином, чтобы продемонстрировать «радикальные реформы». Как известно, для МВФ наша упрощенка в любом виде уже давно является сильным раздражителем, так как они видят в ней способ тенизации экономики", - отметил Алексей Кущ.

Мягко говоря, не радует предпринимателей и возврат налоговых проверок.

Отметим, что фискалы уже активно готовятся к проверкам. В плане ГНС на 2023 год указано 2225 документальных плановых проверок юридических лиц, 1461 - ФОПов, 328 проверок по правильности начисления ЕСВ. Всего - порядка 4 тысяч проверок.

"Бизнес опасается, что будет настоящий коллапс", - говорит нам Доротич.

"Уже пошли проверки. В Ровненской области, в частности, возобновили проверку заправок. Подобные приказы появились и в других регионах. Отрабатывают, собирают дань, в общем, все в лучших традициях", - рассказал владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Что касается кассовых аппаратов, то еще до войны их массовое введение вызывало панику у мелких предпринимателей. Ведь РРО - это необходимость найма бухгалтера, обслуживания аппарата, отчетности перед налоговой. То есть микро-предприниматель, который работает сам или с членами семьи, должен готовиться к дополнительным расходам - на первом этапе порядка 100 тысяч гривен. Такая сумма, особенно сейчас, по карману далеко не всем.

"Отдельный вопрос - как будут учитывать проблемы с электроэнергией, ведь во время отключений света кассовые аппараты - офлайн", — добавил глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. В законопроекте о перебоях с электроэнергией ничего не сказано. Но, возможно, появятся дополнения во время работы над документом в парламенте.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, на что подписалась Украина ради 18 миллиардов от ЕС.