Минэкономики Украины утвердило список автомобилей, с которых в 2023 году нужно будет заплатить налог на роскошь.

Соответствующий перечень появился в распоряжении "Страны".

В документе речь идет о таких марках машин как Mercedes, Porsche, BMW, Land Rover, Lexus, Tesla и других элитных авто.

Плательщиками этого налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы. В 2023 году эта сумма составляет 2 512 500 гривен.

Таким образом, в 2023 году за легковые автомобили стоимостью свыше 2 512 500 грн необходимо уплачивать транспортный налог.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики размещает перечень таких легковых автомобилей.

Ставка налога устанавливается в расчете на календарный год в размере 25 000 гривен за каждый легковой автомобиль, являющийся объектом налогообложения.

Ранее сообщалось, что в 2030 году в Украине хотят запретить ввоз автомобилей на дизеле и бензине.

Также в отдельном материале мы разбирались, вернут ли в Украине нулевую растаможку или водителям придется платить за иномарки по новой формуле.