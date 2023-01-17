В России перестали работать мобильные сервисные приложения ряда автопроизводителей.

Об этом рассказали в дилерском центре "Автоспеццентр", пишут российские издания.

Сообщается о прекращении работы приложений, которые позволяют, например, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

Речь идет о приложениях Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей направляли уведомления о предстоящем отключении сервисов, сообщили в "Автоспеццентре".

Кроме того, в РФ недоступно и сервисное приложение Porsche. Известно, что его отключили еще летом прошлого года, не предупредив дилеров об этом заранее.

Кроме того, с перебоями в работе приложений сталкиваются владельцы Land Rover и Jaguar.

"Официальные уведомления от производителей приходили, 2 месяца ведут работы по устранению ошибок", - сообщили дилеры.

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