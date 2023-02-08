В Киеве подорожает молочная продукция. Причина - переход больших предприятий на генераторы.

Об этом сообщил член комитета по агрополитике Дмитрий Соломчук в эфире телеканала "Рада".

По его словам, цены могут подняться на 5-6%.

Он заявил, что энергетический кризис в первую очередь влияет на предприятия с глубокой переработкой, которые не могут остановить производство из-за отключений света.

"Если производство остановить на 2-3 часа, может испортиться все сырье и понесут большие потери. Поэтому переработчики вынуждены были установить генераторы и зависит, сколько он за день работает", - заявил он.

Напомним, о закрытии молокозаводов в Украине из-за энергетического кризиса и дефиците молочных продуктов сообщают с октября прошлого года.

Тем временем Госстат сообщил о росте цен на продукты на треть в декабре 2022 года. По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали, яйца - на 76,6%, фрукты - на 73,8%, овощи - на 51,8%, рыба и рыбопродукты - 45,8%, сахар - на 31,0%, хлеб и хлебопродукты - на 30,3%.

Также в Украине рекордно подорожал лук, спиртное и сигареты. А рекордсменом стало пиво, которое за 2022 год подорожало на 48,6%, до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра.