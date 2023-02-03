В Украине сильно подорожал лук. Его стоимость в магазинах и на рынках установила очередной рекорд, достигнув 30 гривен за килограмм.

Об этом сообщает EastFruit.

Отпускные цены на лук выросли до 30-35 грн/кг, что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом ценник 35 грн/кг является рекордным за всю историю независимости Украины. По сравнению с прошлым годом отпускные цены на лук выросли в среднем в 4 раза.

Как считают эксперты, не остается сомнений, что повышение цены на лук будет сохраняться и дальше, поскольку на эту продукцию сохраняется ажиотажный спрос, а запасы лука во многих украинских хозяйствах уже исчерпаны.

На ситуацию повлияли также постоянные перебои с электроэнергией, из-за которых испортилась значительная часть лука в хранилищах. При этом рассчитывать на поставку импортного лука не стоит, поскольку большинство стран Центральной Азии существенно сократили поставки этой продукции на внешние рынки.

Напомним, что за 11 месяцев войны борщ в Украине подорожал на 21,2%.

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