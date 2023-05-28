Вибрация, которую слышали жители Киева и Киевской области в ночь на 28 мая, являлась звуком от транспорта, который доставляет оружие к фронту.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И, может быть, вибрация связана с этим", - пояснил мэр столицы.

Известно, что жители Киева и Киевской области сегодня ночью почувствовали странную вибрацию. Некоторые из жителей даже предположили, что произошло землетрясение, однако сейсмологи заверили, что ни в столице, ни в области никакой сейсмологической активности зафиксировано не было.

Ранее мы писали, что на днях в Полтавской области произошло землетрясение. Его могли ощутить жители верхних этажей многоэтажек.

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