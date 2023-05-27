В Полтавской области вечером 26 мая было зафиксировано землетрясение. Толчки магнитудой три балла произошли в Решетиловском районе.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля при космическом агентстве.

Землетрясение было на глубине семи километров.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Подобные по силе толчки в Полтавской области регистрировались и раньше. Последние были 14 января и 3 октября.

Ранее на Закарпатье зафиксировали землетрясение.

Как писала "Страна", в конце февраля около Крыма произошло землетрясение. Оно случилось в акватории Черного моря на удалении 25 км от прибрежной территории и на глубине 15 км.

Еще 7 февраля после землетрясения в Турции ученые предсказывали, что в Крыму может произойти землетрясение турецкого масштаба.

Тем временем война в Украине идет уже 458-й день. Мы следим за новостями 27 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 457-го дня войны. Вчера утром россияне ударили по медучреждению в Днепре, пострадали люди. Китай призвал Европу добиться немедленного прекращения огня и отдать России захваченные территории, и Украина, и Запад этот вариант отвергает.

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