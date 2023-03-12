В воскресенье вечером, 12 марта, в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров.

Примерно через час после первых толчков в Румынии снова ощутили землетрясение, однако намного слабее. Его магнитуда составила 2,4.

Эпицентр подземных толчков располагался в 62 км от города Дробета-Турну-Северин и в 9 км от города Тисмана. Очаг залегал на глубине 15 километров.

Ранее мы писали, что в конце февраля в Закарпатской области случилось землетрясение. Толчки магнитудой 3,3 на глубине 2 км зарегистрированы в районе села Большая Добронь, в 19 км к западу от Мукачево. Угрозу для населения землетрясение не представляло.

Напомним, "Страна" рассказывала о масштабных землетрясениях, которые произошли в Турции и Сирии, где погибли более 45 тысяч человек. Подземные толчки вошли в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

В результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии.

Мы также публиковали фото огромного тектонического разлома после землетрясения в Турции.