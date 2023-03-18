В субботу, 18 марта, в Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,7.

Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр стихии располагался в 17 км к юго-западу от города Наранхаль с населением в 32 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 85 км.

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее мы писали, что на днях в Румынии сообщили о двух землетрясениях в течение часа. Эпицентр первого из них магнитудой 4,2 располагался в 58 км от города Брашов и в 15 км от города Нехою. Очаг залегал на глубине 139 километров. Второе землетрясение было намного слабее. Его магнитуда составила 2,4.

Напомним, "Страна" рассказывала о масштабных землетрясениях, которые произошли в Турции и Сирии, где погибли более 45 тысяч человек. Подземные толчки вошли в пятерку самых разрушительных в XXI веке.

В результате землетрясения в Турции произошел сдвиг литосферных плит на несколько метров. Турция фактически "отошла" от Сирии.

Мы также публиковали фото огромного тектонического разлома после землетрясения в Турции.