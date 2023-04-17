Министр обороны Украины Алексей Резников извинился за вчерашние параллели между числом погибших от землетрясения в Турции с числом погибших на войне в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Я искренне приношу извинения всем в Украине или Турции, кто обиделся на мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы симпатизируют турецкому народу. Мы понимаем, каково это - хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их непоколебимую поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения", - написал Резников.

Напомним, Резников, комментируя количество жертв ВСУ в идущей войне, заявил: "Они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции".

По последним данным, в результате землетрясения в Турции погибло более 50 тысяч человек.

Издание CNN проанализировало "утечки Пентагона" и сообщило, что Украина потеряла до 20 тыс. военных погибшими, а Россия - вдвое больше.