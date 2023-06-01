В поликлинику в Деснянском районе Киева выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он напомнил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые находятся на карте города и должны работать.

Все решения по действиям ответственных лиц будут приняты сегодня.

"По сообщению директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, часть – нет. Три человека у укрытия погибли. Выясняются все детали инцидента", - сообщил глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников.

Появилось видео укрытия в киевской больнице №3, куда не смогли попасть люди во время обстрела и погибли. Как сообщают очевидцы, сейчас убежище открыли, срезав замок. При этом другие выходы из подвала намертво закрыты - как говорят, по указанию некоего "инженера".

Напомним, что муж одной из погибших в Киеве рассказал, что они и другие жильцы во время воздушной тревоги спустились в укрытие, но оно было закрыто.

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