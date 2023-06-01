В четверг, 1 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

1. Ночью РФ снова применила ракеты комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно 10 из 10 ракет были уничтожены.

2. Всего за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из РСЗО.

3. РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки ВСУ там отразили 21 атаку.



4. Оккупанты продолжают превращать временно захваченный Энергодар Запорожской области в военно-логистическую базу. Так, завод "Нестандартного оборудования и трубопроводов" используется захватчиками для ремонта военной техники, а завод "Специальных конструкций" и "Домостроительный комбинат" оккупанты превратили в состав военной техники, оружия и боеприпасов.



Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.