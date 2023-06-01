Киев подвергся сильнейшей атаке ночью. Что известно
Ночью 1 июня Киев подвергся сильнейшей воздушной атаке РФ. Власти сообщают о погибших и раненых в нескольких районах столицы.
Как сообщил ночью мэр Виталий Кличко, обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе Киева. В Деснянском районе после падения обломков на одной из улиц загорелось авто на проезжей части дороги.
На утро стало известно следующее по последствиям ночной атаки на Киев:
В Деснянском районе обломки упали на поликлинику. Также вылетели стекла в многоэтажке. Возгораний нет. По предварительной информации спасателей, в Деснянском районе обнаружены трое погибших, из них двое детей, и четверо пострадавших. В Днепровском районе также есть пострадавшие.
Раненых в Днепровском и Деснянском районах, по данным медиков, на утро было 14 человек. Девять госпитализировали. Пятеро получили помощь на месте.
Кроме того, в Киеве в результате атаки РФ:
- падение обломков на административное здание;
есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.
В Дарницком районе в жилом доме из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.
Также:
- поврежден трубопровод горячего водоснабжения;
- падение обломков на нежилое здание, зафиксировано разрушение на первом этаже;
- зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.
Дальнейшая информация уточняется.