В последние недели жители столицы и Киевской области замечают, что значительно увеличилось количество комаров и мошек по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Эколог Владимир Борейко в комментарии "Стране" объяснил, с чем это связано.

По его словам, это один из побочных эффектов паводков, которые происходили на реках в столице этой весной.

"Комары и мошки не стали агрессивнее, их просто стало больше в этом году. Это объясняется тем, что всю весну шли дожди, было наводнение, и в этих теплых лужах насекомые массово размножаются. Так что можно сказать, что это влияние паводка", - сообщил Борейко.

Ранее американские биохимики выяснили, что комаров привлекают четыре вещества, которые присутствуют в ароматическом мыле, в том числе синтетический аналог запаха ландыша, а также вещества с ароматами тропических фруктов и цветов. Ученые считают, что эту особенность комариных "предпочтений" нужно учитывать при изготовлении парфюмерии и гигиенических средств.

Также мы писали о десяти способах, с помощью которых можно быстро избавиться от надоедливых комаров.