На Земле наступили самые жаркие пять лет в истории метеонаблюдений. Климатологи ООН прогнозируют рекордно теплые 2023-2027 годы.

В новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) прогнозируется, что в ближайшие годы совпадут два фактора – временный всплеск тепла от Эль-Ниньо (колебания температуры в Тихом океане, влияющие на весь мир) и потепление от сжигания угля, нефти и газа.

В связи с этим уже гораздо чаще стали наблюдаться превышения обычных температур на 1,5 и больше градусов, и это приближает мир к высоким показателям потепления.

"Там, где раньше были наводнения, будут засухи, а там, где до этого были засухи, могут быть наводнения", – утверждает автор доклада.

Напомним, американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе. По их данным, в 2023 году мир ждет явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод. Во время его теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения.

Ранее мы писали, что средняя температура воздуха минувшей зимой в Киеве составила -0,4 градуса, что выше климатической нормы на 2,1 градуса. Таким образом, она вошла в десятку самых теплых зим в столице с 1881 года.