В сети появилось еще одно видео, на котором видно падение обломка российской ракеты в Киеве на проезжую часть во время массированной атаки 29 мая.

Видео публикуют киевские телеграм-каналы.

На кадрах видно, что обломок сбитой ракеты едва не попал в пассажирскую маршрутку и автомобили, проезжавшие рядом.

Напомним, 29 мая падение обломков ракет фиксировали в Оболонском районе. Вероятно, это видео было снято в районе станции метро Почайна.

Ранее мы писали, что Киев подвергся трем массированным атакам за сутки. Так, ночью 30 мая россияне запустили 31 дрон-камикадзе. Уничтожено 29 беспилотников. Почти все - на подступах к столице или в небе Киева.

Во время дневной атаки 29 мая россияне выпустили 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К". Все цели уничтожены.

Также ночью 29 мая Россия осуществила комбинированную атаку на столицу по разным направлениям. Силы РФ выпустили "Шахеды" и крылатые ракеты со стороны Каспия.

Отметим, что в украинской разведке считают, что частота российских атак на Киев снизится. По мнению ГУР, россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды, но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.