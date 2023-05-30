Частота новых российских атак на Киев снизится, заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью ютуб-каналу Оnline-ua.

По его мнению, россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды, но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.

"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени, это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные спектакли россияне не смогут", ― сказал представитель ГУР.

Кроме того, Юсов отметил, что успешное освоение Воздушными силами ВСУ западных систем противовоздушной обороны фактически нивелирует очередную тактику россиян. Однако он добавил, что Киев остается их главной мишенью, поэтому опасность для столицы остается.

"Сколько обстрелов подряд - фактически все цели сбиваются. Наши бойцы, воздушные силы, средства ПВО демонстрируют лучшие результаты", ― заявил Юсов.

Напомним, сегодня ночью Киев подвергся новой массированной атаке - третьей за сутки. Есть жертвы и разрушения. На этот раз атака была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed".

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.