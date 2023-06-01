Воздушные силы ВСУ уточняют информацию Генштаба ВСУ по ракетам, выпущенных РФ сегодня ночью.

Было сбито семь ракет "Искандер-М" и три ракеты "Искандер-К" (крылатые). Заявляется, что были сбиты все ракеты, которые летели на Киев.

Воздушные силы ВСУ напомнили, что при атаке такими ракетами "времени на то, чтобы спрятаться в укрытие, не так много".

Запуски шли с северного направления – из Брянской области России.

"К сожалению, в результате противовоздушного боя есть погибшие и раненые, среди них – дети", - говорится в заявлении.

Напомним, что Киев 1 июня пережил сильнейшую воздушную атаку ночью.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.