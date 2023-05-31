Наступление украинских войск на флангах Бахмута приостановлено несколько дней назад. При этом под контролем ВСУ все еще остаются окрестности самого города в юго-западной части.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

"И мы контролируем вход в сам город", – сказала она.

"По сути, наступательная активность врага на Бахмутском направлении остановлена. Так кажется по новостям, что там затишье. Но это нельзя называть затишьем. Враг увеличил количество артиллерийских обстрелов, то есть он меняет инструменты. Количество обстрелов сегодня соразмерно с временами самых тяжелых боев за Бахмут", – добавила Маляр.

По ее словам, россияне сейчас занимаются перегруппировкой и заменой "вагнеровцев" регулярными войсками, однако украинские военные всячески мешают им это делать.

"Продвижение наших войск на флангах было приостановлено несколько дней назад. Но это не значит, что они стоят, они выполняют другие военные задачи, которые мы не можем объявлять. Эти задачи направлены на повышение боеспособности наших войск", – добавила замминистра.

"Обе стороны готовятся и усиливаются к дальнейшим действиям", – заявила Маляр.

Ранее экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что украинских войск в Бахмуте больше нет, но это опровергли в Минобороны Украины.

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