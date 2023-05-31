Под Бахмутом и Лиманом возобновились боевые действия. На Авдеевском направлении - затишье.

Об этом сообщается в среду, 31 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главное из заявлений командования:

1. Возобновились бои на Бахмутском и Лиманском направлениях, на Авдеевском – прекратились.

2. Отбито 16 российских атак на направлениях:

Купянском – западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского и Стельмаховки Луганской области;

Лиманском – в районе Белогоровки;

Бахмутском – в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла два ракетных и 22 авиаудара, совершила около 20 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов. Украинская ПВО уничтожила два разведывательных БПЛА.

Ранее британская разведка сообщала, что Россия все чаще теряет инициативу на поле боя.

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