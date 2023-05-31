В мае 2023 года Россия все чаще не применяет активных действий на некоторых участках фронта и уступает инициативу ВСУ.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, вероятно, российское командование пытается сформировать резервные силы и расположить их в тех зонах, где потенциально может произойти контрнаступление со стороны Украины.

Однако данные действия РФ срываются в связи с тем, что необходимо отправлять войска для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута.

Также в ведомстве отмечают, что в мае Россия в течение 20 дней наносила массированные удары дронами-камикадзе и крылатыми ракетами по городам Украины.

"Россия не добилась больших успехов в своих вероятных целях по нейтрализации усовершенствованной системы ПВО Украины и уничтожению украинских сил контрнаступления. На местах они передислоцировали силы безопасности, чтобы реагировать на атаки партизан на западе России", - говорится в отчете Минобороны Британии.

Напомним, в ГУР заявили, что россияне обстреливают столицу для демонстративной пропаганды, но так часто и сильно атаковать Киев долго не смогут.

А в Генштабе ВСУ отмечают, что за последние сутки РФ сосредоточила основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой области.