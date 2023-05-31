Россияне долгое время не использовали ракеты морского базирования. Потому высока вероятность подготовки ими комбинированной атаки с применением "Калибров" и дронов-камикадзе. Противник проводит настойчивое маневрирование в Черном море. Общий залп с кораблей может достигать 16 ракет.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, россияне постоянно перемещают ракетоносители. Если днем они были наращены до четырех штук (двух надводных и двух подводных), то к вечеру один надводный ракетоноситель завели в пункт базирования, а на дежурстве остались два подводных и один надводный.

Спикер ОК "Юг" добавила, что выявить пуски с подводных ракетоносителей системам ПВО несколько сложнее.

"Отдельно напомню, что пуски подводных носителей выявить системе ПВО несколько сложнее. Это может свидетельствовать о том, что враг действительно готовит коварную атаку с помощью смешанного типа разных боеприпасов, как они это любят. Это микс дроновой и ракетной атаки",

– сообщила Гуменюк.

По ее словам, россияне могут применить именно ракеты морского базирования, поскольку долгое время выдерживали паузу и не использовали их. Однако в ОК "Юг" не исключают и активность вражеской авиации, потому что потенциал применения ракет воздушного базирования остается.

"Поскольку они пытаются всеми силами вычислить системы ПВО, обойти их, попасть в объекты, обозначившие для себя как цели, и попасть в том числе в средства ПВО. С учетом того, что они любят атаковать именно ночью, нужно быть начеку", – подытожила Гуменюк.

Напомним, в ночь на 30 мая Киев подвергся новой массированной атаке - третьей за сутки. Есть жертвы и разрушения. На этот раз атака была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed".

В украинской разведке считают, что частота российских атак на Киев снизится.