Военные расходы России в 2022 году увеличились на 9,2% и достигли $86,4 млрд, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта РФ.

Об этом сообщает минобороны Британии.

В британской разведке отмечают, что реальные военные расходы РФ неопределенны из-за увеличения использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года.

"РФ лишь недавно возобновила публикацию разбивки основных расходов после приостановки этого в мае 2022 года. Почти наверняка, что военные расходы остаются высокими, и это оказывает давление на финансы российского правительства", - говорится в сообщении.

Ранее в британской разведке сообщали, что российское руководство стремится активизировать поддержку граждан в войне против Украины, включая привлечение их к военному производству, а также увеличение продолжительности рабочей недели.

Напомним, по данным Forbes, Россия потратила на войну $114,4 млрд за год (около $10 млрд в месяц). Это треть всех доходов российского бюджета за 2021 год.

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