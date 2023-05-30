Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал вечернюю сводку с фронта за минувшие сутки 30 мая.

Главное в ней:

На Слободском направлении россияне предприняли неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе Зеленого Харьковской области. Отбито 11 атак на направлениях: Купянском – западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области; Марьинском – в районе Марьинки, а также в направлении Победы и Новомихайловки; Авдеевском – в направлении Северного. На Волынском, Полесском, Северском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла один ракетный и 44 авиаудара, совершила около 20 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 8 ударов. Украинская ПВО уничтожила 29 из 31 ударного БпЛА "Shahed-136/131", летевшего на Киев.

Напомним, что этой ночью Киев подвергся третьей массированной атаке за сутки. Погибла одна женщина, которая наблюдала за работой ПВО с балкона.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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