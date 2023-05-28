Общие боевые потери России по состоянию на 28 мая ориентировочно составили 206600 (+400) личного состава.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Также представлены данные по другим потерям РФ:

танков ‒ 3797 (+3)

боевых бронированных машин - 7456 (+7),

артиллерийских систем – 3425 (+11),

РСЗО – 574 (+0),

средства ПВО ‒ 329,

самолетов – 313,

вертолетов – 298,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),

крылатые ракеты ‒ 1056,

корабли/катера ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9),

специальная техника ‒ 451 (+2).

Как писала "Страна", сегодня ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов", не все удалось сбить.

При этом в оперкомандовании "Юг" рассказали о новой тактике ночных атак с помощью "Шахидов". Дроны пытались максимально обойти южную ПВО, в основном через временно оккупированные территории и затем рассредоточивались по Украине.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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