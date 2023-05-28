Потери России в войне превысили 200 тысяч военных. Сводка Генштаба ВСУ
Общие боевые потери России по состоянию на 28 мая ориентировочно составили 206600 (+400) личного состава.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Также представлены данные по другим потерям РФ:
- танков ‒ 3797 (+3)
- боевых бронированных машин - 7456 (+7),
- артиллерийских систем – 3425 (+11),
- РСЗО – 574 (+0),
- средства ПВО ‒ 329,
- самолетов – 313,
- вертолетов – 298,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 1056,
- корабли/катера ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9),
- специальная техника ‒ 451 (+2).
Как писала "Страна", сегодня ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов", не все удалось сбить.
При этом в оперкомандовании "Юг" рассказали о новой тактике ночных атак с помощью "Шахидов". Дроны пытались максимально обойти южную ПВО, в основном через временно оккупированные территории и затем рассредоточивались по Украине.
Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.
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