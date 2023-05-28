Фото: armyinform.com.ua

Общие боевые потери России по состоянию на 28 мая ориентировочно составили 206600 (+400) личного состава.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Также представлены данные по другим потерям РФ:

  • танков ‒ 3797 (+3)
  • боевых бронированных машин - 7456 (+7),
  • артиллерийских систем – 3425 (+11),
  • РСЗО – 574 (+0),
  • средства ПВО ‒ 329,
  • самолетов – 313,
  • вертолетов – 298,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2993 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 1056,
  • корабли/катера ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6192 (+9),
  • специальная техника ‒ 451 (+2).

Как писала "Страна", сегодня ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов", не все удалось сбить.

При этом в оперкомандовании "Юг" рассказали о новой тактике ночных атак с помощью "Шахидов". Дроны пытались максимально обойти южную ПВО, в основном через временно оккупированные территории и затем рассредоточивались по Украине.

Война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала как Киссинджер помирил США с Китаем и что он предлагает Украине с Россией.

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