В среду, 31 мая, Генштаб ВСУ опубликовал сводку о ситуации на фонте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив ударные беспилотники "Shahed". Почти все дроны были уничтожены. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, гражданская и административная инфраструктура.

2. Всего за прошедшие сутки россияне нанесли 64 авиационных и один ракетный удар, 88 обстрелов из РСЗО.



3. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой области.

4. В Ялте в Крыму российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимость у граждан Украины, которые не приняли российское гражданство. В такие дома заселяются военнослужащие РФ.

5. В Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке.

6. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 32 ударных БпЛА типа "Shahed".



Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводил итоги вчерашего дня.