Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев".

Об этом рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, это подразделение несло потери под Киевом и в Херсоне, теперь оно восстановлено, доукомплектовано и направлено под Бахмут.

По словам Жорина, ЧВК "Вагнер" действительно выходит из населенного пункта, пытаясь как можно скорее передать свои позиции российским военным. По его словам, в городе сейчас нет нормальных позиций для удержания его россиянами. Кроме того, по его словам, украинские войска намерен взять Бахмут в кольцо, обойдя его по флангам.

Ранее куратор ЧВК Пригожин заявлял, что начат выход "Вагнера" из Бахмута, которые продлится до 1 июня.

Спикер ВС ВСУ заявлял, что в Бахмут на замену вагнеровцам заходят воздушно-десантные войска РФ и мотострелковые подразделения. При этом российское командование не подтверждало, что "Вагнер" будет заменять в Бахмуте регулярная армия.

Ранее в Офисе президента заявляли, что российские власти не дадут Пригожину вывести "Вагнер" из Бахмута. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Пригожин является "сталкером", ускоряющим процесс распада российской политической элиты, и он будет продолжать атаковать российскую власть.