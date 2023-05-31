В Бахмуте Донецкой области, который был фактически уничтожен в ходе городских боев и обстрелов, на данный момент остались около 500 жителей. До начала войны в Бахмуте проживали 80 тысяч человек.

Об этом сообщил мэр города Алексей Рева в интервью "Укринформу".

Относительно числа жертв войны среди гражданских, то, по его словам, известно о 204 погибших, в том числе четырех детях, и о 505 раненых.

При этом город продолжает подвергаться регулярным обстрелам.

Ранее экс-командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, что под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев". По его словам, это подразделение несло потери под Киевом и в Херсоне, теперь оно восстановлено, доукомплектовано и направлено под Бахмут.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.