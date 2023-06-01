Центральные двери в поликлинику в Деснянском районе Киева, где от обломков погибли трое человек, оказались выбиты ударной волной, сообщает корреспондент "Страны".

Сейчас следователи пытаются установить, был ли закрыт центральный вход.

По заявлениям следователей, когда на место удара приехали спасатели, в укрытии находились люди. И сейчас трудно понять, как они туда попали.

На место приехал мэр Киева Виталий Кличко. Главный у него вопрос, почему было закрыто бомбоубежище.

Во время пресс-конференции Кличко журналистам, на него начали кричать местные жители и жаловаться, что проблема с тем что бомбоубежища постоянно закрыты существует уже давно.

По словам мэра в этом районе погибло трое взрослых и один ребенок. Кличко также заявил, что по одним данным бомбоубежище было открыто, а по другим, что оно было закрыто.

"Сейчас следователи пытаются установить, было открыто или закрыто бомбоубежище так как центральные двери полностью выбиты ударной волной. Но следователи СБУ пытаются это выяснить",- заявил Кличко.

Кличко также добавил, что ответственность за бомбоубежища лежит на главах административных районов и руководителей тех мест где непосредственно расположены укрытия.

Видео общения Кличко с киевлянами.

Напомним, что ночью во время воздушной атаки РФ возле поликлиники погибли три человека - две женщины и ребенок. Вместе с другими жильцами ближайших домов они пытались попасть в укрытие.

Очевидцы говорят, что уже не в первый раз не могут попасть в данное укрытие. При этом, часть людей все же находилась в укрытии поликлиники. По данным властей района, ночью был открыт центральный вход. Детали выясняются.

Ночью 1 июня Киев пережил сильнейшую ракетную атаку. Все десять "Искандеров" были сбиты, а некоторые обломки упали в Деснянском и Днепровском районах Киева.