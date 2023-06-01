В четверг, 1 июня, после ночной ракетной атаки РФ в Киеве отменили все мероприятия ко Дню защиты детей.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

День защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

Напомним, что по данным Нацполиции, в Киеве ночью погибла 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Еще 12 человек получили ранения.

Судя по поступающей информации, все три человека погибли недалеко от укрытия в поликлинике Деснянского района, куда они не смогли попасть. У второй погибшей остался ребенок.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.