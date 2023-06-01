Очевидцы сообщили, что дедушка, погибшей сегодня в Киеве девочки, несколько часов просидел рядом с телом на улице. Он сидел на корточках, пока ему не принесли стул.

На фото - накрытая фольгой погибшая в результате падения обломков ракеты 9-летняя девочка. Рядом на стуле - ее дедушка. Тело ребенка уже забрали.

Девочка погибла со своей матерью. Они бежали в укрытие 3-й детской поликлиники, которое оказалось закрытым. По этому поводу уже возбуждено уголовное дело.

По официальным данным, на больницу рухнули обломки сбитой российской ракеты "Искандер".

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.