В Киеве арестовали охранника поликлиники, не открывшего бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Об этом пишет "Новое время".

"По словам жителей соседних домов, это не первый подобный случай. За последний месяц охранник распивал алкоголь на рабочем месте и не открывал двери. Люди пытались до него достучаться в течение 15-20 минут", - пишет НВ.

В поликлинике прокуратура проводит следственные действия.

"Прямо сейчас в медучреждении Деснянского района, в котором не открыли людям дверь укрытия, проводятся следственные действия. Деснянской окружной прокуратурой уже внесены сведения в ЕРДР по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", – сообщила журналистам спикер Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что ночью 1 июня Киев пережил сильнейшую ракетную атаку. РФ выпустила 10 ракет "Искандеров". Все они были сбиты, но некоторые обломки упали в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Нацполиция сообщила о трех погибших - две женщины 33 и 34 лет и 9-летняя девочка. Они находились на улице возле укрытия в поликлинику, которое было закрыто.

Мы публиковали фото и видео с места трагедии в Киеве.