После ракетной атаки РФ по Киеву появились фото разрушений из поликлиники в Деснянском районе, рядом с которой сегодня погибли три человека.

Соответствующие снимки публикует корреспондент "Страны".

На фото можно заметить сильные разрушения внутри и снаружи медицинского учреждения.

Напомним, что во время воздушной атаки РФ возле поликлиники погибли три человека - две женщины и ребенок. Вместе с другими жильцами ближайших домов они пытались попасть в укрытие.

Очевидцы говорят, что уже не в первый раз не могут попасть в данное укрытие. Глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что по словам директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, а часть – нет. Выясняются все детали инцидента.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал разобраться в ситуации с закрытым убежищем.

Тем временем в Киеве уже арестовали охранника поликлиники, не открывшего бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Ранее мы публиковали фото и видео с места трагедии в Киеве.

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