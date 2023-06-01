Глава департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заверяет, что после сегодняшней гибели людей при ракетном обстреле укрытия в Киеве будут постоянно открыты.

Об этом он заявил на брифинге.

"Сегодня принято решение, чтобы они были постоянно открытыми. До этого были разговоры, что мы не можем их держать постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там ночлежки", - сказал Ткачук.

Также в КГГА сегодня должно было состояться заседание по вопросам открытых бомбоубежищ. Пресс-служба администрации его сперва анонсировала, а потом объявила о переносе.

Ранее мэр Виталий Кличко потребовал отстранить главу Деснянского района на период следствия по поводу закрытого укрытия и поручил главам районных администраций немедленно проверить все укрытия.

Кроме того, Кличко сообщил о договоренностях с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.

Позже в КГГА пришли с обысками силовики из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.

"Страна" опросила жителей Киева, ходят ли они в укрытия во время воздушных тревог. Некоторые люди спускаются до сих пор, однако многие игнорируют это правило.