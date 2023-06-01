Киевская городская прокуратура и полиция проводят обыски в Киевской городской администрации в связи с заявлениями жителей о закрытом убежище во время ночной атаки россиян, в результате чего погибли три человека.

Об этом сообщила журналистам спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец

"Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения", - сказала Максимец.

Ранее правоохранители провели обыски в медучреждении, где во время тревоги и обстрелов было закрыто бомбоубежище, а также в здании Деснянской РГА. Мэр Виталий Кличко сообщал, что в больницу "выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике".

Между тем глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко прокомментировал гибель людей, которые не смогли попасть в бомбоубежище в Деснянском районе Киева.

Он написал в Телеграм, что не снимает с себя ответственности за случившееся.

"Задача подготовки, обустройства и проверки работы укрытий ставилась неоднократно. Почему она не была выполнена в данном случае – расследуют СБУ, прокуратура и национальная полиция", - заявил Попко.

Он также отметил, что неизвестно, что стало причиной трагедии: закрытая дверь входа в поликлинику, где расположено укрытие, или роковое стечение обстоятельств.

СМИ писали, что в Киеве арестовали охранника поликлиники, не открывшего бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Напомним, ночью 1 июня Киев пережил сильнейшую ракетную атаку. РФ выпустила 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты, но обломки упали в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Нацполиция сообщила о трех погибших: двух женщинах 33 и 34 лет и 9-летней девочке. Они находились на улице возле закрытого убежища в поликлинике, когда на них упали обломки.