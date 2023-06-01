В четверг, 1 июня, в Киеве была приостановлена подача горячей воды для 64 жилых домов из-за повреждения трубопроводов Днепровского района в результате очередной ракетной атаки РФ.

Сообщение об этом появилось в телеграм-канале Киевской городской администрации.

"Ночью в результате очередной воздушной атаки были повреждены магистральные подающий и обратный трубопроводы диаметром 400 мм в Днепровском районе. Сразу после разрешения ГСЧС, КП "Киевтеплоэнерго" локализировало место повреждения и начало подготовку к проведению аварийно-восстановительных работам", - говорится в сообщения.

Ранее "Страна" сообщала, что ночью РФ выпустила десять "Искандеров" по Киевской области.

После массированных воздушных атак РФ стали известны последствия обстрела Киевской области ракетами и "Шахедами".

По сводкам Нацполиции, в результате атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок, ранены 12 человек.

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