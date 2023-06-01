В ВСУ назвали сумму, в которую российской армии обошлась ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня, унесшая жизни трех человек. По данным военных, это стоило порядка 17 миллионов долларов.

Сумму называет телеграм-канал военного медиацентра "Military Media Center".

"Этой ночью Россия выпустила по Киеву 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские силы ПВО сбили все 10 ракет. Одна ракета "Искандер-М" стоит до 2 млн долларов США, стоимость ракеты "Искандер-К" составляет до 1 млн долларов США. То есть российские оккупанты только на одну ночную атаку на столицу Украины выбросили до 17 млн долларов", - сказано в посте.

Напомним, сегодня ночью Киев подвергся сильнейшей воздушной атаке РФ. Пострадали Днепровский и Деснянский районы.

В результате ракетной атаки по столице погибли две женщины и ребенок - 9-летняя девочка. По словам отца девочки и мужа одной из убитых женщин, они не смогли попасть в закрытое убежище и стояли у его входа, когда на них упали обломки ракеты.

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