Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия. Напомним, что сегодня в районе погибли три человека, не успев попасть в укрытие.

Об этом Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

Отметим, что председатели местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабинета Министров.

Также мэр столицы заявил, что отстранить от обязанностей нужно и руководителя медучреждения, где находится укрытие.

Кличко поручил главам районных администраций немедленно проверить все укрытия.

Кроме того, Кличко сообщил о договоренностях с патрульной полицией Киева, что они помогут контролировать работу укрытий ночью.

"Будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые находятся на карте города и будут проверять, открыты ли они. И будут оперативно передавать информацию городским службам", - написал мэр.

Напомним, в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли три человека, которые не смогли попасть в укрытие в поликлинике.

Очевидцы говорят, что уже не в первый раз не могут попасть в данное укрытие. Глава Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников сообщил, что по словам директора поликлиники №3, работником ночной смены был открыт центральный вход. Часть жителей оказались в укрытии, а часть – нет. Выясняются все детали инцидента.

В Киеве уже арестовали охранника поликлиники, не открывшего бомбоубежище во время воздушной тревоги.

Ранее мы публиковали фото разрушений из поликлиники в Киеве после ракетной атаки РФ.