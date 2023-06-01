Из-за массированных ударов по столице киевляне все чаще начали пользоваться бомбоубежищами, но многие столкнулись с проблемой - часто бомбоубежища попросту закрыты.

С такой проблемой столкнулись, например, жители Деснянского района столицы сегодня ночью, когда люди направились к бомбоубежищу после начала воздушной тревоги, но не смогли попасть внутрь. Спустя несколько минут прозвучал взрыв, который забрал жизни трех человек.

"Страна" решила проинспектировать другие бомбоубежища, чтобы узнать, работают ли они и в каком состоянии.

Мы выбрали на карте три бомбоубежища в Шевченковском районе, которые расположены в подвальных помещениях жилых домов. Из трех укрытий открыто было только одно.

Проспект Победы 60. На карте по расположению бомбоубежищ указано, что это самый простой тип укрытия "подвал". Бомбоубежище расположено в подвале жилого дома.

Само убежище было открытым. Это небольшое подвальное помещение 4х4 метра с одним стулом и тумбочкой. Без системы вентиляции и освещения.

По словам местных жителей, убежище всегда открыто, но люди жалуются на его состояние.

"Сегодня ночью я не спускалась в убежище, а вот позавчера спускалась. Конечно, хотелось бы, чтобы его привели в порядок. Здесь буквально помещается 7-10 человек и уже нет места. Комната совсем небольшая, а когда много людей, становится очень душно", - рассказывает местная жительница.

Второе бомбоубежище расположено неподалеку от первого - по адресу проспект Победы, 58. Но по указанному адресу убежища не оказалось. По словам местных жителей, бомбоубежища здесь никогда и не было.

"Ближайшее убежище расположено в 400 метрах от нашего дома по адресу проспект Победы, 60. Но помещение там маленькое, поэтому мы во время воздушной тревоги сидим дома или выходим в коридор", - рассказывает женщина.

Еще одно убежище, в котором мы решили побывать расположено на территории металлургического предприятия по адресу проспект Победы, 49. Но здесь охрана нас не пропустила. Люди в черной форме заявили, что убежище закрыто.

Ранее "Страна" также расспросила жителей Киева, ходят ли они в укрытия во время воздушных тревог. Некоторые из них заявили, что вообще не спускаются в укрытия во время обстрелов столицы.

А власти Киева пообещали, что после сегодняшней трагедии укрытия будут открыты постоянно.