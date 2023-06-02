Мэр Киева Виталий Кличко опосредованно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который пообещал ему "нокаут" после скандала с закрытыми убежищами в столице.

Кличко напомнил, что глав районов Киева, которые отвечали за обустройство укрытий, назначает президент по представлению правительства.

"Мэр столицы не может не только уволить главу района, а даже вынести ему выговор", - заявил Кличко.

По его словам, в общей сложности на обустройство убежищ город выделил 1,2 миллиарда, которыми "распоряжались и распоряжаются РГА".

"Из 10 глав районов девять у нас - представители от "Слуги Народа". Руководитель Киевской городской военной администрации назначен Офисом президента", - добавил мэр.

При этом Кличко признал и свою ответственность за гибель троих человек, которые на смогли попасть в укрытие во время вчерашней ракетной атаки.

"Ответственность – общая. Всех служб и моя как мэра города", - добавил он.

Напомним, накануне в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок. Погибшие пытались добежать до укрытия, но оно оказалось закрытым.

Власти Киева пообещали, что после этой трагедии укрытия будут открыты постоянно.

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал у Офиса президента отстранить от работы главу Деснянского района Дмитрия Ратникова на период следствия.

Однако уже вчера в КГГА прошли обыски из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.

А президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что "закрытое убежище - ответственность Кличко".