Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 1 июня.

Главное из заявлений президента:

Заявил, что открытые бомбоубежища - это ответственность местной власти, и если укрытия оказываются закрытыми, должны действовать правоохранители. Рассказал о саммите в Молдове, где у него были встречи со многими лидерами стран и правительств. Сообщил, что готовятся договоренности о ПВО и вооружениях для "нашего продвижения на земле".

Напомним, сегодня в результате ракетной атаки РФ в Киеве погибли две женщины и ребенок, ранены 12 человек. Погибшие пытались добежать до укрытия, но оно оказалось закрытым.

Власти Киева пообещали, что после сегодняшней трагедии укрытия будут открыты постоянно.

Однако президент Владимир Зеленский уже упрекнул мэра столицы Виталия Кличко за гибель людей из-за закрытого убежища в Киеве.

А премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал проверить все укрытия в Украине после трагедии в Киеве.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.