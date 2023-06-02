В пятницу, 2 июня, президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего.

Во время нее говорили о проверке всех укрытий Киева после вчерашней трагедии во время атаки РФ, а также обсудили состояние системы ПВО.

"Жесткая реакция участников заседания на гибель людей возле закрытого бомбоубежища.

Поручил члену Cтавки, министру Камышину провести полную ревизию всех защитных сооружений Киева. Отчет – через десять дней. Другому члену Ставки, министру Клименко, – то же самое по Украине", - говорится в сообщении президента.

Также рассматривали состояние ПВО: "Ее потребности для отражения угроз с земли, с моря, с воздуха. Пути усовершенствования с учетом имеющихся ресурсов, поступлений от партнеров и собственного производства".

Также был заслушан доклад разведки по странам, помогающим РФ наращивать производство ракет и дронов.

Напомним, что вчера во время атаки РФ погибли две женщины и ребенок, которые не смогли попасть в укрытие в Деснянском районе Киева. Следствие выясняет, почему укрытие оказалось закрытым, арестован охранник.