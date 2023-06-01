В ходе расследования гибели людей из-за недопуска граждан к укрытию в Киеве правоохранители задержали четырех человек – первого заместителя Деснянской РГА, директора медучреждения и его заместителя, а также охранника.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

В настоящее время трем задержанным должностным лицам готовится сообщение о подозрении в служебной халатности, повлекшее тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть.

Также напомним, что в КГГА пришли с обысками из-за жалоб киевлян на закрытые убежища во время ракетной атаки.

После трагедии власти Киева пообещали, что теперь укрытия будут открыты постоянно.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.