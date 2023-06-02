Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может получить не только достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку.

Об этом Зеленский сказал в пятницу, 2 июня, на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

"Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит", - заявил президент Украины.

Напомним, на днях Соединенные Штаты заявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 300 млн долларов, куда войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также система ПВО Avenger.

А сегодня представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США удовлетворили потребности Украины для проведения контрнаступления.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.