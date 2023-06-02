Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, который сегодня прибыл в Киев.

"Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал украинский президент.

По словам Зеленского, до вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности.

Между тем еще вчера во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский заявлял, что Украина готова стать членом НАТО и ждет решения Альянса.

На том же саммите президент Украины также сказал, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более отдаленными.

Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.

Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.