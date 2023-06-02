Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идет война
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО, пока идут военные действия.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, который сегодня прибыл в Киев.
"Вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины. Мы не ищем замену НАТО. Но мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому что не хотим, а потому что это невозможно", - сказал украинский президент.
По словам Зеленского, до вступления в НАТО Украина рассчитывает получить гарантии безопасности.
Между тем еще вчера во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский заявлял, что Украина готова стать членом НАТО и ждет решения Альянса.
На том же саммите президент Украины также сказал, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более отдаленными.
Война в Украине идет уже 464-й день. Мы следим за новостями 2 июня в своем онлайне.
Также мы подводили итоги 463-го дня войны. Ночью был новый обстрел Киева. Противник выпустил из Брянской области 10 ракет "Искандер". Все они были сбиты.
Обломки упали на города и привели к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла возле больницы №3 в Деснянском районе Киева, где погибли три человека, среди них - 9-летняя девочка. По версии их родственников, они погибли, потому что не смогли попасть в убежище, которое оказалось закрытым.
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