Приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания войны и гарантиями безопасности для нашей страны.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию "Голос Америки".

"Да, я считаю, что приглашение Украины в НАТО может стать ключевым фактором для окончания этой войны", - сказал Ермак.

Глава Офиса президента заявил, что вступление в НАТО - это не только желание Украины, а "абсолютно такая реальность, в которой нуждается современный мир, современная Европа". Поскольку предыдущая система безопасности в Европе "не работает".

"Мы все это увидели 24 февраля. Европа нуждается в защищенном мире. И без Украины это невозможно сделать", - пояснил Ермак.

Он добавил, что главной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

"Мы нуждаемся в гарантиях безопасности на пути к нашему членству в Североатлантическом Альянсе. Потому что главной гарантией является членство в НАТО. НАТО сегодня является сильнейшим альянсом в мире. Это признают все. И я уверен, что так будет", - сказал Ермак.

Напомним, на днях Парламентская ассамблея НАТО призвала европейские страны объявить на июльском саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса. Соответствующая резолюция была принята единогласно.

В то же время, по данным The Wall Street Journal, США могут предложить Украине "израильскую модель" безопасности вместо членства в НАТО. По сути "израильская модель" - это максимальное сотрудничество в области безопасности и поставки оружия без формальных обязательств участия в войне.