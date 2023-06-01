Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что "законное место Украины - в НАТО".

Его слова приводят Sky News.

"Я согласен с генеральным секретарем НАТО, что Украина имеет законное место в НАТО, и то, что мы сейчас обсуждаем с Украиной, это обеспечение того, чтобы они имели всю необходимую поддержку для успешного контрнаступления", - заявил премьер Великобритании.

Сунак также сообщил, что он "гордится" тем, что сделала Великобритания для поддержки Украины.

"Мы хотим быть уверенными, что у нас есть меры безопасности для Украины на долгосрочную перспективу, поэтому мы посылаем очень сильный сигнал Владимиру Путину, что мы никуда не уходим, мы здесь, чтобы остаться, и мы будем продолжать поддерживать Украину - не только сейчас, но и в течение многих лет в будущем", - подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не принял решений о гарантиях безопасности для Украины и считает приоритетом победу Киева в конфликте и сохранение как суверенного государства.

А украинский президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что надежды Украины на вступление в НАТО становятся все более и более отдаленными.