НАТО пока не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины и считает приоритетом победу Киева в конфликте.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции.

"Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО. Мы, в частности, обсудили повышение уровня комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина. Это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - сказал он.

Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

"Сейчас самое важное - обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство", - пояснил Столтенберг.

А госсекретарь США Энтони Блинкен на той же пресс-конференции заявил, что США и союзники к саммиту НАТО в Вильнюсе намерены выделить Украине "солидный пакет политической и материальной помощи".

"К проведению следующего саммита лидеров в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал Блинкен.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа предложил дать некую компенсацию Украине, если страну не смогут взять в НАТО.

"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", - заявил Науседа.

Напомним, Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе дорожной карты по вступлению в альянс либо плана по предоставлению гарантий безопасности.

Франция настаивает на разработке плана вступления Украины в НАТО.

Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО. По его словам, Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов принять страну.