В НАТО считают приоритетом победу Украины и ее сохранение как суверенного государства - Столтенберг
НАТО пока не приняла решений о гарантиях безопасности для Украины и считает приоритетом победу Киева в конфликте.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции.
"Мы сегодня уделили особое внимание тому, как приблизить Украину к НАТО. Мы, в частности, обсудили повышение уровня комиссии НАТО-Украина до Совета НАТО-Украина. Это станет важным шагом по созданию совместного консультативного форума с Украиной для ведения переговоров на равных, обсуждения ключевых вопросов для нашей безопасности", - сказал он.
Генсек отметил, что в НАТО считают реальным вступление Украины в альянс, однако он не ответил на вопрос, получит ли Киев официальное приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.
"Сейчас самое важное - обеспечить, чтобы Украина сохранилась как суверенное и независимое государство", - пояснил Столтенберг.
А госсекретарь США Энтони Блинкен на той же пресс-конференции заявил, что США и союзники к саммиту НАТО в Вильнюсе намерены выделить Украине "солидный пакет политической и материальной помощи".
"К проведению следующего саммита лидеров в Вильнюсе мы и наши друзья рассчитываем выделить очень солидный пакет как политической, так и материальной помощи", - сказал Блинкен.
Между тем президент Литвы Гитанас Науседа предложил дать некую компенсацию Украине, если страну не смогут взять в НАТО.
"Мы много раз говорили, что нельзя повторять пустые формулировки об открытых дверях в НАТО. Мы должны найти что-то, чтобы компенсировать нашу неспособность предоставить Украине полное членство в НАТО в настоящее время", - заявил Науседа.
Напомним, Украина ожидает от июльского саммита НАТО в Вильнюсе дорожной карты по вступлению в альянс либо плана по предоставлению гарантий безопасности.
Франция настаивает на разработке плана вступления Украины в НАТО.
Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Украины стать членом НАТО. По его словам, Украина ждет, когда Североатлантический альянс будет готов принять страну.